Москва 24 июля 2023, 14:52 Капремонт жилых домов-памятников в Москве станет проще для жильцов Мэр Москвы Собянин рассказал о ремонте домов — памятников архитектуры в центре столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В центре Москвы часть жилых домов находятся в статусе памятников архитектуры. Из-за этого жильцы могут столкнуться с такими проблемами, как повышенные цены за капитальный ремонт. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о решении этой задачи в своем личном блоге.

«Мы за то, чтобы сохранялись памятники культуры, архитектурные памятники. Это очень важно, чтобы сохранить облик. Но чтобы это не доходило до абсурда», — подчеркнул он.

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Глава города добавил, что в жилых зданиях есть охраняемые объекты. В доме это обычно бывает какая-нибудь чугунная лестница или какой-то конек красивый, или еще что-то, но не все строение целиком, уточнил он. Поэтому для ремонта не нужно проводить сложную экспертизу.

По словам мэра, не так давно приняли федеральный закон, по которому капитальный ремонт не требует никакой экспертизы домов. То есть, работы будут проходить в обычном режиме, за исключением самого объекта охраны в этом доме, заключил он.

Ранее горожанам сообщили, что капитальный ремонт фасада дома Розенфельда в Москве закончат в 2023 году. Специалисты планируют использовать для реставрации здания отечественные материалы.