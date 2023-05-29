29 мая 2023, 09:29
Капремонт в 14 поликлиниках Москвы планируют завершить до конца года
Москвичам рассказали о ходе капремонта в 14 поликлиниках
В восьми районах столицы: Северном и Южном Бутове, Ломоносовском, Обручевском, Теплом Стане, Конькове, Академическом и Ясеневе, — обновят 14 поликлиник. Отрыть медучреждения планируют до конца года, сообщил руководитель департамента капитального ремонта Денис Лебедев.
«Кабинеты обустроят под конкретного специалиста, организуют складские и бытовые помещения. Также для посетителей и сотрудников откроют буфеты. На стены повесят наглядную систему навигации для быстрого и удобного ориентирования», — рассказал он.
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Отделку выполнят из экологически чистых материалов, стены покрасят в светлые тона. Фасад здания утеплят и поставят на нем вентилируемые панели.
Работы проведут по адресам:
- улица Академика Пилюгина, дом №26, корпус 5;
- улица Новаторов, дом №7;
- улица Ясногорская, дом №3а;
- улица Бартеневская, дом №61;
- улица Голубинская, дом №23, корпус 2;
- улица Генерала Антонова, дом №11;
- улица Веневская, дом №27;
- улица Кравченко, дом №14;
- улица Новаторов, дом №5;
- Большая Черемушкинская улица, дом №6а;
- Новоясеневский проспект, дом №24, корпус 2 и дом №30, корпус 2;
- улица Ратная, дом №8г;
- улица Академика Бакулева, дом №18.
Лебедев уточнил, что каждая из поликлиник будет иметь свою индивидуальность. В некоторых оборудуют кабинеты для проверки функции внешнего дыхания, в других — для проведения лечебной физкультуры. В филиале № 2 детской поликлиники № 118 переоборудуют галокамер. В помещении сымитируют природную пещеру — его облицуют солематериалами, оснастят декоративной подсветкой, пол отделают влагостойким покрытием. Еще в поликлинике построят бассейн для грудничков.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии филиала № 1 поликлиники № 109 и поликлиническое отделение № 5 городской клинической больницы имени Кончаловского. В медучреждениях провели капремонт по всем новым стандартам.
Здравоохранение
Поликлиники
Ремонтные работы
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