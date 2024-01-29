Москва 29 января 2024, 15:18 Капремонт трех столетних домов завершили в Москве Три столетних здания капитально отремонтировали в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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Специалисты фонда капитального ремонта Москвы завершили работы в трех зданиях в районе Садового кольца. Дома, построенные в 1912 году, принадлежат к стилям неоклассика, модерн и эклектика. О ходе работ рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве капитально отремонтировали дома № 23 строение 4 и № 32 строение 2 на Садовой-Кудринской улице и дом № 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке.

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Реставрация коснулась фасадов зданий, их входных зон и архитектурных элементов. Специалисты разработали уникальные ремонтные проекты для каждого из домов. Их реализовали с использованием современных материалов и технологий отечественного производства. Это обеспечило высокий уровень работ и позволило воссоздать архитектурную концепцию зданий, приближенную к оригинальному виду.

В ближайшее время реставраторы обновят историческое здание Биржи в центре Москвы. Мастера отремонтируют лицевую часть объекта и кровлю и восстановят утраченные элементы.