Москва 23 августа 2023, 17:23 Капремонт проведут в социально-реабилитационном центре «Алтуфьево» в Москве Социально-реабилитационный центр «Алтуфьево» капитально отремонтируют в Москве Фото: freepik.com

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Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алтуфьево» в Северо-Восточном округе столицы. Также предусмотрены работы для обеспечения удобного и безопасного передвижения инвалидов, сообщила глава комитета Анна Яковлева.

Она уточнила, что строение в четыре этажа возвели 40 лет назад для содержания, воспитания и социальной реабилитации детей-сирот от трех до 18 лет.

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Ремонт проведут на цокольном и первом этажах, где расположены помещения приемно-карантинного отделения, в числе которых кабинет первичного осмотра, лаборатории экспресс-анализов, спальни, раздевалки для девочек и мальчиков, игровая, кабинет дежурного воспитателя, буфет, столовая и учебная комната.

Яковлева добавила, что проект подразумевает отделку потолков, стен, пола помещений в соответствии с их функциональным и технологическим назначением. Кроме того, рабочие поменяют перегородки, отремонтируют откосы и усовершенствуют инженерные коммуникации.

Наружные работы включают ремонт входных групп. Строители оборудуют навес, установят водоотвод и дополнительное освещение. Здание оснастят звуковой сигнализацией и устройством визуальной и тактильной информации.

Ранее москвичам сообщили, что старинный дом на Неглинной улице капитально отремонтируют. Объект планируют обновить до конца 2023 года.