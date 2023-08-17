Москва 17 августа 2023, 17:15 Капремонт пройдет в спортивном комплексе «Одиссей» на востоке столицы Москомэкспертиза: в здании спорткомплекса «Одиссей» на востоке столицы пройдет капремонт Фото: ГБУ «МосСпортОбъект»

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В здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Одиссей» на улице Молостовых, дом 10д пройдет капремонт. Об этом рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Трехэтажное здание комплекса построили в 2009 году. В нем можно заниматься различными видами спорта и посещать тренажерный зал.

Снаружи запланирована облицовка цоколя и фасадов, ремонт кровли и козырьков, замена окон и дверей, напольного покрытия площадок, лестниц и пандусов. Анна Яковлева

В комплексе пройдут внутренние и наружные ремонтные работы. Внутри помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений выполнят отделку. Также здесь модернизируют системы вентиляции, водо- и электроснабжения. На прилегающей территории обновят проезды, тротуары и ограждения, а также проведут озеленение и уложат рулонный газон.

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