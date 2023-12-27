Москва 27 декабря 2023, 10:40 Капремонт причала «Сетунь» стартовал в Москве Бирюков: начался капитальный ремонт причала «Сетунь» на западе Москвы Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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В Москве начался ремонт пассажирского причала «Сетунь», расположенного на Воробьевской набережной, который активно используется в летний период для обслуживания экскурсионных судов. О начале работ сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание», — подчеркнул он.

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С момента открытия в 1960 году причал капитально не ремонтировали. Специалисты обновят гранитное покрытие причала, отреставрируют бетонные конструкции, заменят швартовые устройства и отбойники, установят новые перила и ограждения.

Большинство работ проведут с водной поверхности с помощью баржи, оснащенной специальным оборудованием, и при участии водолазов.

Завершение капитального ремонта причала «Сетунь» запланировали на второй квартал 2024 года.

За год в Москве капитально отремонтировали более 2,3 тысячи жилых домов. План работ составляли для каждого дома индивидуально, учитывая срок службы инженерных систем и их состояние.