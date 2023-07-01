Москва 01 июля 2023, 13:25 Капремонт Новокутузовского тоннеля в Москве вышел на финальную стадию Заммэра Бирюков: работы в московском Новокутузовском тоннеле вышли на заключительный этап Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты провели большую часть ремонта в Новокутузовском тоннеле. Через несколько месяцев объект полностью закончат обновлять. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках первого и второго этапов они выполнили работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта», — уточнил он.

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Бирюков добавил, что третий, заключительный этап подразумевает проведение ремонтных работ второстепенных тоннелей. Сейчас в них монтируют облицовочные плиты. Затем будут менять асфальт и деформационные швы, а также нанесут разметку.

Заммэра отметил, что капитальный ремонт сооружения выполняют впервые за 23 года, со времен его ввода в эксплуатацию. Интенсивное движение и погода повредили стены и перекрытия. На время ремонта в зоне работ поставили ограждения, но движение во въездных и выездных тоннелях не перекрыли. Завершить работы планируют в третьем квартале 2023 года.

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