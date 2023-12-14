14 декабря 2023, 17:48
Капремонт фасада дома архитектора Новикова завершили в Москве
Завершился капремонт фасада дома архитектора Новикова в Мещанском районе Москвы
Капитальный ремонт фасада дома архитектора Новикова на проспекте Мира завершился в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Фонда капремонта.
Строение, возведенное в 1913 году в модернистском стиле по проекту архитектора Новикова, обновили, постаравшись максимально сохранить его оригинальный внешний вид.
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В начале ремонтных работ специалисты очистили и помыли фасад, затем отреставрировали штукатурный слой на стенах. Поработав над состоянием кирпичной кладки и швов, они применили антисептические средства для обработки участков, подверженных влаге.
Во время реставрации восстановили некоторые элементы декоративной лепнины, при этом используя российские строительные материалы. Затем фасад покрасили, отремонтировали балконы и входные группы. Обновление коснулось также и облицовочного слоя снаружи здания и штукатурки во дворе. В здании также установят новые водосточные системы и отливы.
Ранее три дома, построенных по проекту архитектора Ловейко, отремонтировали в Москве.
Благоустройство
ЖКХ
Реставрация
Москва 2023
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