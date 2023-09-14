14 сентября 2023, 12:01
Капремонт дома конца XIX века в центре Москвы завершат до конца года
Четырехэтажный дом конца XIX века в центре Москвы отремонтируют до конца года
До конца года в центре столицы завершат капитальный ремонт четырехэтажного дома конца XIX века. Объект расположен по адресу: Сытинский тупик, дом № 1, строение 4. Об этом сообщила пресс-служба Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
«Это уникальное здание было возведено в 1899 году в неоклассическом стиле. Сейчас специалисты Фонда капитального ремонта Москвы приводят в порядок фасад, подъезды, а также производят замену системы электроснабжения», — сообщили в организации.
Реклама
Кроме этого, специалисты восстановят штукатурно-окрасочный слой потолков, расчистят и окрасят стены. Рабочие уже восстановили кирпичную кладку и обработали места намокания антигрибковым составом.
Также они привели в порядок архитектурный декор и нанесли свежий штукатурный слой на фасады на уровне нижнего этажа, а также на стены и свод арки.
Ранее стало известно, что более 100 зданий школ искусств отремонтировали в Москве за шесть лет.
Ремонтные работы
Москва 2023
Реклама
Реклама