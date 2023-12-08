Москва 08 декабря 2023, 18:28 Капремонт 1-го Бауманского моста завершили в Москве Бирюков: капитальный ремонт 1-го Бауманского моста завершили на востоке Москвы Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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Коммунальщики завершили капитальный ремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновили автодорожный мост „Бауманский 1-й“ через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы „Измайлово“», — уточнил он.

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С момента постройки моста в 1964 году его ни разу капитально не ремонтировали. Строители переустроили элементы мостового полотна, отремонтировали сборные балки пролетной части, заменили деформационные швы. На мосту появилось новое перильное ограждение. Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства уложили там прочное асфальтобетонное покрытие.

Во время ремонт мост не перекрывали полностью, чтобы не препятствовать проезду автомобилей.

Ранее в Головинском районе Москвы отремонтировали мост через реку Лихоборка.