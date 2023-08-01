Москва 01 августа 2023, 16:51 Капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве завершился на 70% Акулов: капремонт Жуковского путепровода у Павелецкого вокзала в Москве завершился на 70% Сайт мэра и правительства Москвы

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Строители установили шесть из двенадцати железных балок во время ремонта Жуковского путепровода в Москве. Работы на объекте завершили на 70%. Об этом сообщил замглавы столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Путепровод в оживленном районе у Павелецкого вокзала является частью Жукова проезда. На заключительном этапе капитального ремонта рабочие уложат новое покрытие мостового полотна и установят три опоры освещения.

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Кроме того, на объекте поставят барьерное и перильное ограждения протяженностью 210 и 96 метров соответственно. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию и займутся устройством инженерных сетей.

На подходах к путепроводу заменят 265 метров бордюрного камня, а также уложат новый асфальт площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров на дороге и тротуарах.

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что капитальный ремонт Жуковского путепровода завершится в этом году.

Также более 100 километров дорог Подмосковья отремонтируют по нацпроекту в 2023 году. Работы проведут в 23 муниципалитетах.