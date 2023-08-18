Москва 18 августа 2023, 14:39 Капитальный ремонт Лизинского путепровода пройдет в Москве Бирюков: Лизинский путепровод обновят в Москве в четвертом квартале 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Капремонт Лизинского путепровода начался на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На мостовом сооружении в Южнопортовом районе восстановят мостовое полотно и тротуары, заменят гидроизоляцию, деформационные швы и перила, а также отремонтируют железобетонные плиты и металлические балки.

Реклама

Работы будут проводить поэтапно, чтобы не перекрывать движение транспорта.

За последние 12 лет все мостовые объекты в Москве прошли различные виды ремонта.

Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярное обследование, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Петр Бирюков

Ранее стало известно о том, что в Москве до 2026 года построят восемнадцать путепроводов.