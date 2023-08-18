18 августа 2023, 14:39
Капитальный ремонт Лизинского путепровода пройдет в Москве
Бирюков: Лизинский путепровод обновят в Москве в четвертом квартале 2023 года
Капремонт Лизинского путепровода начался на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
На мостовом сооружении в Южнопортовом районе восстановят мостовое полотно и тротуары, заменят гидроизоляцию, деформационные швы и перила, а также отремонтируют железобетонные плиты и металлические балки.
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Работы будут проводить поэтапно, чтобы не перекрывать движение транспорта.
За последние 12 лет все мостовые объекты в Москве прошли различные виды ремонта.
Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярное обследование, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта.
Петр Бирюков
Ранее стало известно о том, что в Москве до 2026 года построят восемнадцать путепроводов.
Строительство
Москва 2023
Петр Бирюков
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