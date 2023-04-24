Москва 24 апреля 2023, 13:45 Капитальный ремонт дома 1968 года постройки начали в Ховрине Фонд капитального ремонта: в Ховрине стартует капитальный ремонт дома 1968 года постройки РИА «Новости»

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Работы по капитальному ремонту дома 1968 года постройки начали в Ховрине. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

В ведомстве уточнили, что речь идет о многоэтажке по адресу: улица Лавочкина, дом 44, корпус 2. Во время ремонта обновят фасад здания, а также проведут замену магистралей водоотведения.

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Во время работы специалисты будут использовать современную технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки. Благодаря этому фасад станет энергоэффективным.

«Технология применяется для восстановления портрета домов, которые облицованы мелкоразмерной плиткой. Это надежное и долговечное решение», — рассказал заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

Для удобства жильцов работы разделят на несколько этапов. Сперва внешние поверхности дома расчистят и отобьют там плитку, затем стены промоют, отшлифуют и устранят все трещины. После этого работники нанесут специальные составы, финишные слои штукатурки и специальной фасадной краски: а также загерметизируют все швы. В конце обновят цоколь дома, отремонтируют входные группы, а также заменят балконные экраны и отливы.