Кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» представил предвыборную программу | 360°

Москва 29 августа 2023, 14:52 Кандидат в мэры Москвы от «Новых людей» представил предвыборную программу Кандидат в мэры Москвы Даванков представил предвыборную программу из 12 разделов РИА «Новости»

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Вице-спикер Государственной думы, кандидат на пост мэра столицы от партии «Новые люди» Владислав Даванков представил свою предвыборную программу. Она состоит из 12 тематических разделов, сообщило АГН «Москва».

По словам кандидата, для создания программы было отобрано более тысячи идей самих жителей столицы. Каждую из них оценили эксперты, чтобы включить в программу действий те, которые можно воплотить в реальность за пятилетний срок мэра Москвы.

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Программа Даванкова включает в себя работу над здравоохранением, образованием, ИТ и цифровым развитием, ЖКХ и благоустройством и общественным транспортом. Особое внимание кандидат пообещал уделить борьбе с уплотнительной застройкой.

«Важное место в программе уделено поддержке семей с детьми и равномерному развитию районов столицы. Владислав Даванков предлагает создать в районах 10 отраслевых кластеров, которые станут точкой роста, привлекут новые компании и производства», — заявили в пресс-службе партии «Новые люди».

Также Даванков пообещал полностью очистить Москву-реку и сделать ее пригодной для купания и рыбной ловли. Добиться этого он планирует запретом застройки побережья, постоянным отслеживанием диффузного загрязнения, а также ужесточением ответственности за сброс в реку опасных веществ.

Перед выборами мэра Москвы, которые пройдут с 8 по 10 сентября, среди жителей столицы провели тестовое электронное голосование, в проверке системы поучаствовали около 430 тысяч человек.