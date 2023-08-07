Москва 07 августа 2023, 12:34 КамАЗ возобновил производство после двухнедельного отпуска Автозавод КамАЗ приступил к производству после двухнедельного корпоративного перерыва Официальный сайт ПАО «КамАЗ»

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Конвейер «КамАЗа» заработал после 14-дневного перерыва на корпоративный отпуск. До конца месяца завод выпустит свыше трех тысяч машин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня, 7 августа, сотрудники КамАЗа приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного корпоративного отпуска», — уточнили в сообщении.

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По словам представителей автозавода, летний корпоративный отпуск работников проходил с 24 июля по 6 августа. В этот период главный сборочный конвейер автопроизводителя не работал.

КамАЗ — крупнейший отечественный производитель грузовых машин. Он вошел в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания занимается выпуском грузовиков, прицепов, автобусов, двигателей и силовых агрегаторов.

Ранее новую отечественную машину для укладки дорожного покрытия протестировали в Подмосковье. Современный масляный автогудронатор «Гефеst» на базе автомобиля КамАЗ — это первый отечественный аналог зарубежной техники такого типа.