Москва 01 сентября 2023, 10:41 Календарная осень в Москве началась с летней жары Синоптик Леус: первый день календарной осени в Москве оказался по-летнему теплым Сайт мэра и правительства Москвы

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1 сентября встретит жителей столичного региона летней погодой с переменной облачностью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

По словам эксперта, москвичи могут успеть насладиться теплом благодаря остаточному присутствию антициклона, который медленно уходит на юго-восток. Дождей в День знаний в столице метеорологи не ждут.

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Воздух в Москве прогреется до 25-27 градусов, а в области температура может колебаться между 23 и 28 градусами тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление достигнет отметки в 748 миллиметров ртутного столба — значение, близкое к норме.

Ранее свой прогноз на 1 сентября дал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. Он заявил, что в европейской части России День знаний будет теплым и солнечным.