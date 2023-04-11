Москва 11 апреля 2023, 15:13 Москвичам расскажут, как не попасться на уловки мошенников В Москве пройдет вебинар «Бесплатная юридическая помощь как способ мошенничества» Unsplash

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В Москве 14 апреля состоится очно-заочный вебинар «Бесплатная юридическая помощь как способ мошенничества». На нем специалисты Департамента информационных технологий и приглашенные юристы расскажут, как противостоять мошенникам, которые предлагают бесплатную помощь в решении правовых вопросов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Мероприятия в рамках образовательного проекта «Перезвони сам» пользуются большой популярностью у жителей столицы: на них раскрывают схемы обмана и дают советы, куда обращаться для решения юридических вопросов. Прошлый вебинар на тему мошенничества в сфере инвестиций посмотрели 114 тысяч человек.

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На предстоящей лекции эксперты расскажут, какие методы используют мошенники, предлагающие бесплатную юридическую помощь, и как распознавать злоумышленников.

Начало мероприятия — в 12:00, прямая трансляция будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Москвичи также смогут поучаствовать в вебинаре очно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта, количество мест ограничено.