Москва 26 декабря 2023, 15:30 Кадровый центр «Профессии будущего» заработал в Москве Мэр Москвы Собянин открыл городской центр «Профессии будущего» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве на улице Щепкина начал работать кадровый центр «Профессии будущего». Желающим там помогут найти работу или пройти программу профориентации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы создали этот центр, потому что мы понимаем, что одна из главных сегодня проблем — это не здания, не станки, не оборудование, а люди. Часть предприятий, которые раньше уехали из Москвы, возвращаются снова в Москву, создают предприятия, и когда я спрашиваю: „Почему?“, ответ один: „Нет людей, нет кадров“», — подчеркнул он.

Реклама

Глава города назвал основной задачей центра привлечение людей, которые в перспективе получат востребованную профессию.

По словам мэра, в столице сейчас практически нет безработных, поэтому в центре делают упор на людей, желающих повысить квалификацию или найти работу на более выгодных условиях.

«Для экономики это, в целом, повышение производительности труда, это прием на самые востребованные участки», — пояснил он.

По данным пресс-службы столичного правительства, центр предоставляет короткие программы обучения, разработанные лучшими образовательными провайдерами. Получить новые навыки можно за три с половиной месяца. На выбор предлагается 75 востребованных профессий по части экономики.

Рабочим специальностям обучают на предприятиях, также там помогают трудоустроиться. Компании-партнеры центра имеют доступ к базе данных с верифицированными кандидатами. Сейчас она насчитывает свыше 100 тысяч человек. База данных центра включает более 500 тысяч актуальных вакансий.

Тем не менее, по итогам 2023 года в России не хватает пяти миллионов работников. Дефицит рабочей силы значительно увеличился в последние два года.