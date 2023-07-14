Москва 14 июля 2023, 11:55 Кадровый центр депздрава Москвы открыл новую образовательную программу Мэр Москвы Собянин рассказал о новой образовательной программе в Кадровом центре депздрава Сайт мэра и правительства Москвы

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В Кадровом центре депздрава начала работать новая образовательная программа, предназначенная для врачей общей практики. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Она [образовательная программа] посвящена современным методам диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью — одной из главных причин инвалидности и смертности среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно если они выявлены на поздней стадии. Сергей Собянин Мэр Москвы

Глава города отметил, что сейчас примерно 2,5 тысячи врачей поликлиник получают новые знания. Благодаря обучению медики смогут качественнее выявлять признаки сердечной недостаточности. После этого они смогут вести пациента на каждом этапе.

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Собянин добавил, что в Москве разработали целую систему, направленную на помощь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нее входят амбулаторное, стационарное лечение и высокотехнологичная медпомощь. Также система подразумевает дополнительное лекарственное обеспечение и диспансерное наблюдение.

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