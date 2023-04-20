Москва 20 апреля 2023, 18:15 Качество онкопомощи в Москве выросло благодаря госпрограмме Мэр Москвы Собянин рассказал о росте качества онкопомощи по госпрограмме Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Госпрограмма «Столичное здравоохранение» позволяет постоянно улучшать качество медицинских услуг в Москве, в частности — для детей и онкобольных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«Пациенты с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями — под особой защитой города. Также заботимся о здоровье матерей и детей», — подчеркнул глава города.

Реклама

Он отметил, что для людей с онкозаболеваниями организовали многопрофильные онкологические центры в крупнейших стационарах. Диагностику, хирургическое лечение, терапию, диспансерное наблюдение можно пройти в одном месте. Кроме того, в столице реализуется проект сопровождения пациентов «Персональный онкопомощник», в рамках которого за два с половиной года помощь получили свыше 120 тысяч человек.

Помимо этого, продолжает работать «инфарктная сеть» для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающая более 20 городских больниц. Время, которое проходит с поступления пациента в стационар до начала оказания ему специализированной помощи, в Москве соответствует мировым стандартам, подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что для матерей и детей в прошлом году открыли два современных перинатальных центра: в «Коммунарке» и ГКБ № 67 имени Ворохобова. Также расширилась программа неонатального скрининга. теперь массовое обследование новорожденных в Москве проходит по 36 наследственным заболеваниям.

Нововведения позволяют пациентам получать оперативную помощь и эффективно лечиться даже в тяжелых случаях.