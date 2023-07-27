Москва 27 июля 2023, 15:08 Качество мобильной связи замерили в московской подземке «Известия»: на всех линиях московского метро замерили качество мобильной связи Сайт мэра и правительства Москвы

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В Московском метрополитене исследовали качество мобильной связи. Исследование провели на всех линиях подземки во время максимальной нагрузки на сети операторов — в рабочие дни в утренние и вечерние часы пик. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию DMTEL.

Специалисты с 23 июня по 14 июля оценивали в метро скорость загрузки информации из Сети и качество воспроизведения видеороликов с сервиса YouTube.

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Замеры показали, что самая лучшая связь у МТС. Оператору удалось набрать 796 баллов в рейтинге интегральных оценок качества мобильного интернета. Второе место с небольшим отрывом занял «Мегафон», набрав 792 балла.

В свою очередь «Билайн» выбился в лидеры по качеству воспроизведения видео, МТС оказался на второй строчке, а «Мегафон» — замкнул тройку.

По итогам общего рейтинга «Билайн» занял третье место с 722 баллами. У оператора скоростные характеристики загрузки данных оказались слабее, чем у конкурентов. «Теле2» разместился на четвертой строчке общего списка, набрав 544 балла.

Исследователи отметили, что у всех оператором оценки ниже максимального значения — 1000 баллов. Такие показатели говорят о возможности улучшить качество услуг связи.

Ранее жителям столицы рассказали, что мобильный оператор улучшит связь в московских новостройках. Станции мобильных операторов планируют добавлять в новые дома, чтобы в труднодоступных местах был уверенный сигнал.