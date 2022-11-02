Юрист Семеновский рассказал, какое наказание может получить виновник ДТП на улице 1905 года | 360°

02 ноября 2022, 15:54
Юрист Семеновский рассказал, какое наказание может получить виновник ДТП на улице 1905 года
Юрист Семеновский: виновнику ДТП с двумя погибшими может грозить до 15 лет лишения свободы
Кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что виновнику аварии в Москве, в которой погибли два человека, может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.
Речь идет о ДТП с участием самосвала, такси и автобуса, которое произошло накануне на улице 1905 года в центре Москвы. Мужчина, устроивший аварию, сбежал с места преступления.
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«Вероятнее всего, водителю грузовика будет предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“, причем сразу с квалифицированным составом преступления», —добавил Семеновский.
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Ранее стало известно, что водитель самосвала врезался в легковую машину на улице 1905 года рядом со станцией метро. В результате аварии погибли два человека.
ДТП
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