Юрист Семеновский рассказал, какое наказание может получить виновник ДТП на улице 1905 года | 360°

Москва 02 ноября 2022, 15:54 Юрист Семеновский рассказал, какое наказание может получить виновник ДТП на улице 1905 года Юрист Семеновский: виновнику ДТП с двумя погибшими может грозить до 15 лет лишения свободы

Читать 360tv в

Кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что виновнику аварии в Москве, в которой погибли два человека, может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Речь идет о ДТП с участием самосвала, такси и автобуса, которое произошло накануне на улице 1905 года в центре Москвы. Мужчина, устроивший аварию, сбежал с места преступления.

Реклама

«Вероятнее всего, водителю грузовика будет предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“, причем сразу с квалифицированным составом преступления», —добавил Семеновский.

Реклама

Ранее стало известно, что водитель самосвала врезался в легковую машину на улице 1905 года рядом со станцией метро. В результате аварии погибли два человека.