Москва 10 июля 2023, 08:39 Юных москвичей пригласили поучаствовать в творческом конкурсе «Про мой район» Стартовал прием заявок для участия в творческом конкурсе «Про мой район» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице начали принимать заявки на детский конкурс «Про мой район». Участники смогут рассказать о родном районе, семье и домашних животных. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В детском конкурсе «Про мой район», который проводят в столице второй раз, смогут принять участие желающие от четырех до 17 лет. Проект нацелен на изучение московских районов. Организаторы конкурса принимают фотоснимки, рисунки, видеоролики до 15 августа. Авторов наиболее ярких и интересных работ наградят памятными призами.

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Благодаря конкурсу дети смогут раскрыть свой творческий потенциал, найти уникальные места в каждом районе. По словам председателя жюри конкурса, публициста и медиаэксперта Антона Хрекова, сейчас важно воспитывать ответственное отношение к современной городской среде, вдохновлять на изучение окружающего мира и родного города, а также заботиться о тех, кто рядом, — от людей до домашних животных. Он добавил, что история, культура и творчество вдохновят детей на изучение окружающего мира и родного города, а также научит выражать мысли художественными средствами.

Заявки принимают в четырех номинациях: «Моя семья», «Мой район. Мой двор», «Мой район», «Мой питомец». Победителей конкурса выберут представители творческих профессий, известные деятели искусства, признанные лидеры креативной индустрии. Подробнее ознакомиться с информацией о конкурсе можно на сайте.

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