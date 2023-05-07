07 мая 2023, 17:45
Юные москвичи завоевали четыре медали Международной Менделеевской олимпиады по химии
Мэр Собянин: Московские школьники завоевали медали Международной олимпиады по химии
Ученики московских победили в Международной олимпиаде по химии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В Астане с 1 по 6 мая прошла Международная Менделеевская олимпиада по химии, в которой участвовали московские школьники. Москвичи завоевали четыре медали.
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«Поздравляю всех призеров! Желаю детям дальнейших успехов!» — написал глава города.
Обладателями золотых медалей стали: Дарья Азарова, ученица 11-го класса школы № 1535; Сергей Росляков, ученик 11-го класса школы Центра педагогического мастерства; Тимур Ахмедов, ученик 10-го класса школы имени маршала В. И. Чуйкова.
Серебряная медаль досталась Артему Алехину, ученику 11-го класса Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ.
Школьники
Сергей Собянин
Москва 2023
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