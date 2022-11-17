17 ноября 2022, 08:44
Юго-Восточная хорда в Москве почти полностью пройдет по воздуху
Мэр Москвы Собянин назвал строительство Юго-Восточной хорды по воздуху самым сложным
В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды. Наибольшая ее часть пройдет по воздуху. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА «Новости» назвал сложным строительство этого участка.
«Это, конечно, самое сложное из всего, что мы делали в Москве. Потому что она практически вся висит в воздухе. Огромное количество пересечений железных дорог, автомобильных», — сказал он.
Реклама
Юго-Восточная хорда фактически является южным участком скоростной магистрали. Она уйдет на симферопольское и варшавское направление, соединит север города с югом. Москвичи смогу доезжать от одного конца города в другой без единого светофора.
Реклама
Сергей Собянин также рассказал, что на Московском скоростном диаметре начнет работать интеллектуальная система управления движением. Фактически контролировать поток поручат искусственному интеллекту — системе видеонаблюдения, управления дорогами, фиксации правонарушений.
Для жителей МСД станет бесплатным. Полностью платной сделают дорогу — северный дублер Кутузовского проспекта. Ее построят к концу 2023 года за счет частных инвестиций.
Москва 2022
Строительство
Дороги
Сергей Собянин
Реклама
Реклама