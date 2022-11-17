Москва 17 ноября 2022, 08:44 Юго-Восточная хорда в Москве почти полностью пройдет по воздуху Мэр Москвы Собянин назвал строительство Юго-Восточной хорды по воздуху самым сложным Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды. Наибольшая ее часть пройдет по воздуху. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА «Новости» назвал сложным строительство этого участка.

«Это, конечно, самое сложное из всего, что мы делали в Москве. Потому что она практически вся висит в воздухе. Огромное количество пересечений железных дорог, автомобильных», — сказал он.

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Юго-Восточная хорда фактически является южным участком скоростной магистрали. Она уйдет на симферопольское и варшавское направление, соединит север города с югом. Москвичи смогу доезжать от одного конца города в другой без единого светофора.

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Сергей Собянин также рассказал, что на Московском скоростном диаметре начнет работать интеллектуальная система управления движением. Фактически контролировать поток поручат искусственному интеллекту — системе видеонаблюдения, управления дорогами, фиксации правонарушений.

Для жителей МСД станет бесплатным. Полностью платной сделают дорогу — северный дублер Кутузовского проспекта. Ее построят к концу 2023 года за счет частных инвестиций.