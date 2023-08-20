Москва 20 августа 2023, 10:43 Ярмарка уникальных товаров и мастер-классы. Москвичей пригласили на фестиваль ВДНХ Green City Фестиваль цветов и экопродуктов Green City пройдет на ВДНХ 24–27 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Купить нужные товары для сада и узнать много нового об экологичном образе жизни предложили жителям и гостям столицы на фестивале ВДНХ Green City. Как сообщили на сайте мэра Москвы, праздник пройдет с 24 по 27 августа.

На ярмарке фестиваля можно приобрести все необходимое для дачи и садовых работ — от удобного инвентаря до растений и посадочных материалов, а также познакомиться с товарами фермеров, не представленными в сетевых магазинах.

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Гостям Green City предложат купить крафтовые сыры, колбасы, мед, дикоросы, сухофрукты, сладости, чаи и другие продукты.

Мастер-классы фестиваля посвятят не только садоводству (например, специалисты дадут рекомендации по выращиванию мини-киви, голубики, лилий, ирисов и других растений), но и экологии.

На площадке фестиваля 26 августа проведут мастер-класс «Экология питания», где разберут полезные пищевые привычки, сокращающие вред окружающей среде. А 27 августа для самых активных пройдет эстафета «Эко-ГТО».

Вход на фестиваль свободный и открыт с 10:00 до 19:00.

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