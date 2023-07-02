Москва 02 июля 2023, 12:51 Изобретения московских молодых инноваторов используют на атомных электростанциях Мэр Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых Сайт мэра и правительства Москвы

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Разработки молодых инноваторов внедряют в поликлиниках и на предприятиях. Изобретатели создают высокотехнологичное будущее мегаполиса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Многим современным инноваторам еще нет 35 лет, а их изобретения уже используют в городских поликлиниках, на атомных электростанциях и крупных производствах», — уточнил он.

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Глава города добавил, что для поддержки молодых изобретателей создали в Москве целую экосистему. В частности, платформу i.moscow с материальной помощью и программами акселерации. Также для изобретателей организовывают различные чемпионаты, конкурсы и фестивали.

Кроме того, в столице создали все условия для талантливых детей. Например, оборудовали технические кружки и детские технопарки, где они обучаются ИТ-, VR-, авиамоделированию, космонавтике. В дальнейшем научную и изобретательскую карьеру можно развивать в высокотехнологичных компаниях, которые работают в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» и технопарках.

Ранее Собянин рассказал о производственных мощностях резидентов индустриального парка «Руднево».