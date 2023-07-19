Москва 19 июля 2023, 11:46 Изобретение московских врачей вошло в десятку рейтинга Роспатента Ракова рассказала о разработке московских отоларингологов, вошедшей в топ-10 Роспатента Сайт мэра и правительства Москвы

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Разработка московских врачей, способная изменить жизнь пациентов с искривлением перегородки носа, вошла в рейтинг десяти изобретений в медицине, составленный Роспатентом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Расширитель для носа создали и запатентовали специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского. Такое устройство может помочь пациентам с искривленной носовой перегородкой или суженным носовым клапаном.

Главное преимущество устройства в том, что оно изготавливается индивидуально и учитывает анатомические особенности каждого человека. Благодаря этому расширитель удобен в применении, снижает вероятность возникновения дискомфорта и раздражения в области преддверия носа. Анастасия Ракова

Практикующие оториноларингологи Андрей Крюков, Наталья Кунельская, Анна Товмасян, Мария Поляева, Александр Кишиневский, Владислав Мосин и Никита Шведов объединили усилия, чтобы создать такой инструмент, с помощью которого качество жизни многих пациентов с затрудненным носовым дыханием заметно возрастет.

Для изготовления одного расширителя необходимо узнать анатомические параметры носа пациента с помощью МРТ, а затем на их основе создать трехмерную модель для печати на 3D-принтере или литья.

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