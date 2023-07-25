Москва 25 июля 2023, 12:50 Итоги заявочной кампании конкурса грантов мэра Москвы для НКО подвели в столице Заммэра Москвы Сергунина: на конкурс грантов для НКО прислали почти 900 заявок Сайт мэра и правительства Москвы

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Около 900 заявок прислали участники конкурса грантов мэра Москвы для соцориентированных некоммерческих организаций. Проекты будут оценивать на актуальность, уникальность и эффективность, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Заявки принимались по 12 номинациям. В их числе „Наше наследие“, „ЗОЖ и спорт“, „Семейная Москва“, „Экология мегаполиса“, „Благотворительность“ и другие», — отметила она.

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Сергунина добавила, что больше всего пользовалась популярностью категория «Молодежь Москвы». Свои проекты в ней представили 211 столичных НКО.

В этом году благодаря цифровой подписи на сайте участники могли пройти весь процесс от подачи документов до предоставления отчетности в онлайн-режиме. Помимо этого, всем желающим предложили воспользоваться очными индивидуальными консультациями и посетить тренинги в коворкинг-центрах.

Заявки, прошедшие предварительный отбор, рассмотрит экспертный совет. Проекты оценят по десяти критериям, а итоги подведут члены конкурсной комиссии. В этом году НКО, имеющие опыт работы более года, смогут получить до пяти миллионов рублей, а организации с полугодовым стажем — до 500 тысяч рублей. Грантовый фонд составил 600 миллионов рублей.

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