Москва 30 ноября 2023, 12:09 Итоги турнира среди бухгалтеров «Звезды профессии» подвели в Москве Турнир среди команд бухгалтеров «Звезды профессии» прошел в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве провели турнир, в котором состязались сотрудники централизованных бухгалтерий «Звезды профессии». В соревнованиях участвовали практически все городские бухгалтерии, сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«С учетом живого отклика и энтузиазма профессионального сообщества мы решили сделать турнир ежегодным. Уверена, что он станет доброй традицией для московских бухгалтеров», — уточнила она.

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Соревнования длились на протяжении нескольких дней. До финала дошли восемь лучших команд из 34. Финалистам предстояло на ВДНХ решать непростые бухгалтерские задачи и продемонстрировать навыки управленческих решений.

В итоге золото завоевали участники сборной «Принцессы учета» из департамента образования и науки Москвы. На втором месте оказалась команда «ЗаОблачный квинтет», которая представляла столичный департамент труда и соцзащиты населения. Замкнули тройку лидеров участники сборной «Финансовый магнат» из департамента образования и науки Москвы.

Специалисты, участвовавшие в турнире, отметили, что такие состязания способствуют профессиональному развитию.

Накануне сборной Москвы удалось выиграть 215 наград на всероссийском чемпионате «Профессионалы». Команда стала лидером медального зачета.