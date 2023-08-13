Москва 13 августа 2023, 11:07 Итоги работы Стройкомплекса за семь месяцев подвели в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы Стройкомплекса за семь месяцев Сайт мэра и правительства Москвы

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В День строителя в столице решили подвести итоги деятельности работы Стройкомплекса с начала 2023 года. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что удалось возвести за это время.

В частности, за семь месяцев в Москве построили 62 объекта социальной инфраструктуры. Появились новые школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы.

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Глава города отметил, что возвели 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений и три пешеходных перехода.

В общей сложности построили 7,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,5 миллиона «квадратов» — жилье по реновации.

Собянин добавил, что специалисты продолжают реализацию крупных транспортных проектов. Начали расширять сеть столичного метрополитена, а также строить МЦД.

За 12 лет в Москве построили 961 объект социнфраструктуры: 569 школ и детских садов, 139 медицинских зданий, 189 спортивных сооружений и 64 объекта культуры.

Ранее горожанам сообщили, что строительство перехода на Лермонтовском проспекте в Москве закончат в конце августа. Это на год раньше запланированного срока.