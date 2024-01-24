Москва 24 января 2024, 08:46 Итоги работы московских ярмарок подвели за год Собянин: более шести миллионов человек в 2023 году посетили ярмарки Москвы Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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За прошлый год на московских ярмарках побывали свыше шести миллионов человек. Всего в 2023-м продали более 11,6 тонны продукции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Помимо торговых точек под открытым небом стали появляться комфортные уютные красочные павильоны, работа которых не зависит от погоды и времени года», — отметил он.

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По словам мэра, в мегаполисе сейчас работают уже 69 таких всесезонных ярмарок — шесть открыли в прошлом году, в том числе рыбный рынок «Москва — на волне» в Косине-Ухтомском. Вместе с ярмарками выходного дня их количество составило 130. Всего это 2,7 тысячи торговых точек и свыше шести тысяч рабочих мест.

Фермеры из 47 регионов РФ и трех стран СНГ поставляют на ярмарки в Москву свежую сельхозпродукцию. Торговые ряды стали центрами притяжения в районах благодаря богатому декору и необычному оформлению.

Собянин добавил, что на московских ярмарках можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и орехи.

Ярмарки в Москве впервые начнут работать не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными.