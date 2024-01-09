Москва 09 января 2024, 08:42 Итоги по реставрации памятников за 2023 год подвели в Москве Собянин: в 2023 году в Москве отреставрировали 220 памятников архитектуры РИА «Новости»

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Московские власти восстанавливают городскую старину по нацпроекту «Культура». В минувшем году реставраторы обновили 220 памятников архитектуры разных эпох, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге.

«Среди возрожденных шедевров — прославленный Театр эстрады, любимый несколькими поколениями московских зрителей. Легендарный Дворец пионеров на Воробьевых горах, из которого вышло много талантливых ученых, инженеров, спортсменов, артистов», — отметил он.

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Специалисты также провели реставрационные работы в историческом павильоне № 66 на ВДНХ, посвященном Узбекистану. Восстановили памятник покорителям космоса рядом с Главной выставкой страны — знаменитая ракета, которая взлетает в небо.

Глава города уточнил, что всего за прошедшие 13 лет обновили 2 190 объектов культурного наследия.

«Символический рубеж — 2000 — был достигнут в начале 2023 года „Юбилейным“ стал Дом Пантелеева на Земляном Валу», — пояснил он.

Собянин добавил, что сейчас реставраторы восстанавливают свыше 500 памятников архитектуры. Среди них — павильоны № 6 «Химия» и № 67 «Советская печать» на ВДНХ. Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря на Крестьянской площади. Кинотеатр «Ударник» на улице Серафимовича. Памятник Гагарину на Гагаринской площади.

В 2024 году специалисты продолжат реставрировать ансамбль Александринского дворца в усадьбе «Нескучное». Приступят к работам на территории усадьбы «Кузьминки».

Усадьбу Шубиных в Москве отреставрируют по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Всего инвесторы обновили 22 объекта культурного наследия.