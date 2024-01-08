08 января 2024, 18:24
Итоги по офсетным контрактам за 2023 год подвели в Москве
Мэр Собянин: Москва заключила девять офсетных контрактов в 2023 году
В минувшем году Москва подписала девять офсетных контрактов. Всего с инвесторами заключили уже 14 таких соглашений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, первый договор подразумевает поставку абсорбирующих изделий для инвалидов. По другому офсету построят завод, который займется производством литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта.
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Глава города отметил, что сразу четыре контракта заключили на выпуск лекарственных препаратов. Первые поставки в медучреждения по этим офсетам планируют начать до 2026 года.
Собянин добавил, что общий объем инвестиций по соглашениям составит примерно 82 миллиарда рублей.
Комплекс складов в столичном районе Ясенево расширят за счет инвестора. Там разместятся не только складские помещения, но и офисы, а также парковка.
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