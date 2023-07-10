Москва 10 июля 2023, 17:09 Итоги конкурса «Покажи Москву!» подвели в столице Мэр Собянин: авторы 17 экскурсий по столице стали победителями конкурса «Покажи Москву!» Сайт мэра и правительства Москвы

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Жюри выбрало 10 победителей конкурса «Покажи Москву!», а еще семерых определили с помощью голосования в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, самым юным победителем за четырехлетнюю историю конкурса стал Евгений Кушнарев, которому исполнилось 11 лет. Его маршрут представляет собой прогулку по району Зюзино. По дороге предлагается полюбоваться Медовым прудом и старинным храмом Бориса и Глеба.

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Также одним из лучших стал проект Андрея Горбачева «Под Москвой по Большой кольцевой. Загадки БКЛ». Маршрут познакомит с особенностями строительства и декора станций метро — от «Хорошевской» до «Кленового бульвара».

Майя Боровских представила автобусную экскурсию «Кольцо дворянских усадеб и главные святыни Новой Москвы». Дорога пролегает через красивейшие исторические здания Новомосковского и Троицкого округов. Посмотреть все маршруты победителей конкурса можно в спецрубрике журнала Russpass Mag.

Ранее в Москве стартовал прием заявок для участия в творческом конкурсе «Про мой район».