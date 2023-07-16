Москва 16 июля 2023, 09:31 Итоги конкурса «Московские мастера» среди водителей подвели в столице Конкурс «Московские мастера» среди водителей автобусов прошел в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице выбрали лучших водителей автобусов, участвовавших в конкурсе профессионального мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Соревнование среди водителей автобусов в городском конкурсе „Московские мастера“ проходит уже в 26-й раз», — уточнил глава дептранса Ликсутов.

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Водителей Мосгортранса и коммерческих перевозчиков оценивали по знаниям ПДД и другим профессиональным навыкам, а также опыту комфортного вождения и скоростного маневрирования, которые они демонстрировали во время конкурса.

Он добавил, что проведение ежегодного конкурса нацелено на повышение престижа профессии водителя автобуса. Благодаря соревнованиям растет уровень подготовки сотрудников Московского транспорта, что обеспечивает безопасность пассажиров.

В командном зачете первое место заняла команда филиала Северо-Восточный, на втором месте оказался филиал Центральный. Замкнул тройку лидеров филиал Юго-Западный. В личном зачете обладателем первого места стал Владислав Лунев, филиал Северо-Восточный, второе место завоевал Даниил Лейман, филиал Юго-Западный, третье — Владимир Григорьев, филиал Центральный.

Ранее в столице подвели итоги четвертого конкурса «Городская творческая мастерская».