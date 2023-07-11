Москва 11 июля 2023, 13:28 Итоги конкурса «Московские мастера» среди спасателей подвели в столице Лучшим спасателем в конкурсе «Московские мастера» стал Александр Ворожейкин Сайт мэра и правительства Москвы

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Жюри определило победителей конкурса «Московские мастера» среди спасателей. До финала дошли двадцать специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Спасатели на протяжении трех дней показывали навыки в сфере поисково-спасательных работ, физподготовки, топографии и правил пользования маломерными судами.

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По легенде, конкурсантам предстояло нырять на глубину за утопающим, помогать монтажнику, который завис в безопорном пространстве. Также спасатели должны были оказать первую помощь работникам предприятия, на котором условно случилась техногенная авария.

В итоге первое место в конкурсе досталось Александру Ворожейкину, сотруднику аварийно-спасательного отряда № 8 столичного Пожарно-спасательного центра. Вторым оказался Асхаб Матаев, специалист Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Бронзу взял Алексей Маковский, сотрудник аварийно-спасательного отряда № 1 Пожарно-спасательного центра.

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