Москва 01 июля 2023, 18:22 Итоги конкурса «Московские мастера» среди культурно-просветительских работников подвели в столице Победителя конкурса «Московские мастера» определили 30 июня в МФЦ Сайт мэра и правительства Москвы

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В пятницу состоялся финал конкурса «Московские мастера» среди культурно-просветительских работников. Жюри выбрало победителя, чей проект стал наиболее социально значимым и актуальным среди других претендентов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В 2023 году на отборочный этап конкурса поступило 30 заявок. Конкурсантам, которые прошли отбор, предстояло создать к финалу работы под общим названием «Мой проект: от идеи к результату».

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Затем участники презентовали свои концепции, объясняя их значимость и уже имеющиеся результаты либо перспективы. По правилам конкурса проекты должны быть востребованные, актуальные и нести социальную значимость результатов, а также с оригинальными воплощениями идеи, высокой содержательностью подходов.

В итоге комиссия выбрала трех победителей: на первом месте оказалась Мария Зайцева, второе занял Артур Амирул Ислам, а замкнула тройку лидеров Кристина Восканян. Им вручили дипломы и презенты от партнеров.

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