28 июня 2023, 11:19
Итоги конкурса «Московские мастера» среди библиотекарей подвели в столице
Комиссия определила победителя конкурса «Московские мастера» среди библиотекарей
Жюри определило победителя конкурса «Московские мастера» среди библиотекарей. Главный приз составил 300 тысяч рублей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова 27 июня состоялся финал городского конкурса «Московские мастера» по профессии «библиотекарь». Победу одержала Анна Маркина, которая работает в библиотеке № 55 государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Объединение культурных центров Северо-Восточного административного округа».
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В конкурсе участвовали 11 объединений культурных центров административных округов и одна самостоятельная библиотека. Первый этап включал в себя проверку участников на знание основ библиотечного дела, книжной индустрии, библиотечного законодательства и кодекса профессиональной этики российского библиотекаря. Второй — представлял собой рассказы о проблемах в библиотечной сфере, а также книжных рекомендациях от конкурсантов.
Жюри выбрало шесть претендентов, которые показали авторские проекты, придуманные в день выступления. Победителю достался главный приз в 300 тысяч рублей. Библиотекарь, который занял второе место, получил 200 тысяч, занявший третье — 150 тысяч рублей.
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