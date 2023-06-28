Москва 28 июня 2023, 11:19 Итоги конкурса «Московские мастера» среди библиотекарей подвели в столице Комиссия определила победителя конкурса «Московские мастера» среди библиотекарей Сайт мэра и правительства Москвы

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Жюри определило победителя конкурса «Московские мастера» среди библиотекарей. Главный приз составил 300 тысяч рублей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова 27 июня состоялся финал городского конкурса «Московские мастера» по профессии «библиотекарь». Победу одержала Анна Маркина, которая работает в библиотеке № 55 государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Объединение культурных центров Северо-Восточного административного округа».

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В конкурсе участвовали 11 объединений культурных центров административных округов и одна самостоятельная библиотека. Первый этап включал в себя проверку участников на знание основ библиотечного дела, книжной индустрии, библиотечного законодательства и кодекса профессиональной этики российского библиотекаря. Второй — представлял собой рассказы о проблемах в библиотечной сфере, а также книжных рекомендациях от конкурсантов.

Жюри выбрало шесть претендентов, которые показали авторские проекты, придуманные в день выступления. Победителю достался главный приз в 300 тысяч рублей. Библиотекарь, который занял второе место, получил 200 тысяч, занявший третье — 150 тысяч рублей.

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