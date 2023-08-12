Москва 12 августа 2023, 09:02 Итоги конкурса «Лучший реализованный проект в сфере строительства» подвели в Москве Собянин назвал победителей московского конкурса лучших строительных проектов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице определили победителей конкурса «Лучший реализованный проект в сфере строительства». Лучшим стала Большая кольцевая линия метро, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В честь Дня строителя, который принято отмечать во второе воскресенье августа, в столице состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

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Мероприятие прошло в парке «Зарядье» на выставке главных проектов столицы «Город для каждого» на Московском урбанфоруме. Победители 23 лучших проектов получили награды из рук мэра Москвы Сергея Собянина.

«Москва — важнейший проект, который кто-либо когда-то создавал. Конечно, это исторические здания, сооружения, которые мы любим, лелеем, реставрируем, это и огромное количество новых современных зданий, которые делают нашу столицу молодой и стремительно развивающейся», — отметил он.

Впервые конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» провели в 2000 году. Он нацелен на то, чтобы поощрять авторов лучших строительных проектов, которые формируют комфортную городскую среду и улучшают качество жизни населения. Также целью конкурса стало стимулирование использования инновационных технологий и современных архитектурных решений.

Ранее лучшие проекты молодежного акселератора «Округа. Вузы» выбрали в Москве. Эксперты отобрали 22 наиболее интересные идеи, которые вынесли на голосование в проекте «Активный гражданин».