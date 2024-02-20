Москва 20 февраля 2024, 12:23 Итоги фестиваля «Веселые старты» подвели в Москве Победителей «Веселых стартов» среди школьных спортклубов определили в Москве Freepik

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В Москве выбрали победителей фестиваля «Веселые старты» среди 34 команд дошкольников и стольких же сборных учеников младших классов. Всего в мероприятии поучаствовали свыше восьми тысяч детей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Юным спортсменам предстояло поработать с мячом, пролезть через обруч, попрыгать через скакалки и резинки, а также игры в классики.

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За детей болели не только их родители, но и волонтеры, а также другие участники школьных спортивных клубов.

Победителями среди начальных классов оказались уже в шестой раз участники клуба «Факел 1288» школы № 1288. Второе место завоевал «Форсаж» из школы на проспекте Вернадского. Бронзу получил спортклуб «Олимп-Останкино» школы № 1518.

Среди дошкольников чемпионом стал клуб «Олимп-Останкино» школы № 1518. Серебро досталось участникам клуба «Эврика» школы № 1279. На третьем месте оказались дети из спортивного клуба «Измайловцы» школы № 1508.

В Москве также заработали 354 спортплощадки в образовательных организациях. Они доступны для всех желающих во внеучебное время.