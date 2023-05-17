17 мая 2023, 15:19
Историческую ограду психиатрической клиники доктора Ф. А. Усольцева отреставрируют в Москве
Историческую ограду клиники доктора Усольцева в Москве восстановят
Реставраторы Москвы обновят возведенную по эскизам Врубеля ограду столичной психлечебницы до конца лета. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.
В Москве стартовали реставрационные работы объекта культурного наследия — ограды психиатрической клиники доктора Ф. А. Усольцева, расположенной на улице 8 Марта. Ее построили из деревянных панелей в каменных столбах. Ограда похожа на крепостные стены древнерусского города. Входная группа в клинику также выполнена в допетровском стиле.
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«Уникальное сооружение давно нуждалось в проведении качественных работ: на поверхности зафиксировали биопоражения, частичную утрату штукатурного слоя, трещины», — отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Специалисты уже укрепили кирпичную кладку цоколя и столбов. С особым вниманием они будут реставрировать входную группу ограды и въездную арку, а также архитектурные детали. Все реставрационные работы контролируют специалисты департамента культурного наследия проекта.
История клиники берет начало более 100 лет назад. В начале прошлого века костромской врач-психиатр Федор Арсеньевич Усольцев вместе с женой купили на окраине Петровского парка два одноэтажных деревянных флигеля с садом. В них доктор разместил лечебницу «семейного проживания», предназначенную для нервных и душевнобольных.
В клинике удалось создать свободную атмосферу: больные беспрепятственно передвигались по территории, проходили арт-терапию с рисованием и музицированием. В больнице устраивали концерты и спектакли. Одним из пациентов клиники был знаменитый Михаил Врубель. Исследователи полагают, что во время лечения именно он придумал эскиз ограды.
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Реставрация
Москва 2023
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