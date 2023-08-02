Москва 02 августа 2023, 14:06 Историческому музею в Москве передали коллекцию реликвий Воздушно-десантных войск Коллекция Исторического музея в Москве пополнилась реликвиями Воздушно-десантных войск РИА «Новости»

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В День Воздушно-десантных войск политолог Никита Томилин передал Историческому музею в Москве экспонаты из своей коллекции, связанные с историей этого рода войск. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Теперь в фондах Исторического музея содержатся учебник М. Забелина «Парашютное дело» (1934 год), фотографии парашютистов ВДВ Советской армии, сделанные в 1960-е годы, редкий знак инструктора-парашютиста, офицерские погоны ВДВ СССР, нож стропорез для разрезания веревок, ремней и сетей, редкая зимняя маска и оригинальное фото учений на аэродроме в Тушино 1949 года.

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По мнению Томилина, память об истории Воздушно-десантных войск должна быть увековечена в Историческом музее, особенно сейчас, когда российские десантники продолжают нести свою службу по защите страны.

«Более пяти тысяч десантников удостоены за проявленные мужество и героизм во время спецоперации на Украине государственных наград, а 17 из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации», — напомнил Томилин.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ, отметив при этом, что бойцы проявляют отвагу и мужество, показывают несгибаемый характер, защищают свою страну.