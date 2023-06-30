Москва 30 июня 2023, 09:50 Историческое здание в Москве реконструируют с помощью технологии up-down Москомстройинвест: в Москве применят технологию up-down при реконструкции особняка Сайт мэра и правительства Москвы

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Объект 1915 года постройки в Басманном районе реконструируют, применив технологию up-down. Она позволяет специалистам одновременно строить подземный паркинг и надземные этажи, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Девелопер превратит особняк в жилой дом. Закончить реализацию проекта застройщик планирует во втором квартале 2025 года», — уточнила она.

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В здании будет 34 квартиры, в том числе четыре — с террасами и каминами. Также оборудуют просторное лобби, общественную гостиную с камином, фитнес-зал и детские площадки, а около здания появится двор-сад.

Пятова добавила, что старинный дом находится в Потаповском переулке среди плотной застройки, куда сложно проехать крупной технике. Поэтому для реконструкции решили воспользоваться передовыми технологиями. Благодаря им сроки строительства сократятся, а также сохранятся стены особняка, возведенного в начале XX века.

Рабочие уже сделали фундамент объекта и залили железобетонную трансферную распорную плиту для опоры при строительстве этажей. Вместе с тем под плитой возводят механизированную парковку.

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