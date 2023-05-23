Москва 23 мая 2023, 14:54 Историческое здание ТЦСО «Мещанский» капитально отремонтируют в Москве Москомэкспертиза: один из московских филиалов ТЦСО «Мещанский» капитально отремонтируют Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные эксперты утвердили проект капитального ремонта филиала «Басманный» территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Мещанский». По окончании работ там откроют центр «Московского долголетия», рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«Специалисты отремонтируют потолки, стены и полы, в том числе заменят перегородки, оконные и дверные откосы и блоки. Помимо этого, модернизируют инженерные коммуникации в части электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции», — рассказала она.

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Также приведут в порядок фасады здания, крышу и металлические ограждения, отреставрируют входные группы и восстановят декор.

Отдельное внимание специалисты уделят созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Яковлева подчеркнула, что часть главного корпуса относится к объектам культурного наследия.

После ремонта жители столицы смогут посетить центр по адресу: Бауманская улица, дом № 36, строение 2.

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