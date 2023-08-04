Москва 04 августа 2023, 14:28 Исторический музей попросил не продавать неодобренные сувениры с его символикой «Известия»: исторический музей попросил снять с продажи сувениры с его символикой РИА «Новости»

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Государственный исторический музей попросил маркетплейсы решить проблему с продажей товаров с символикой музея без одобрения на использование изображений. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на копию письма музея, обращенного к онлайн-продавцам.

Речь о множестве товаров, на которых изображен, в частности, собор Василия Блаженного, входящий в музейный комплекс ГИМ. Пазлы, конструкторы, календари и другие сувениры продаются онлайн, несмотря на то, что производители не обращались в музей за разрешением. Оно необходимо согласно закону «О музейном фонде Российской Федерации и музеях», который запрещает использование таких изображений, например, в оскорбительных и непристойных целях.

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Такое обращение может составляться в свободной форме, однако в нем необходимо указать, какие объекты хочет использовать предприниматель и в какой форме: сроки, виды использования изображения. Право использования одного музейного предмета для публикации в учебных или учебно-методических изданиях стоит 200 рублей, а вот право создать муляж уникального древнего предмета обойдется в 240 тысяч рублей.

Ранее Историческому музею предоставили сразу несколько уникальных реликвий, связанных с историей Воздушно-десантных войск России.