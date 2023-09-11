Москва 11 сентября 2023, 09:45 Исторические залы Сандуновских бань открыли после реставрации в Москве Два исторических зала Сандуновских бань открыли после реставрации в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершили реставрацию двух исторических залов Сандуновских бань. Их торжественное открытие приурочили к 215-летнему юбилею со дня основания комплекса. Оценить новый интерьер горожане смогут на экскурсиях «Сквозь пространство и время». Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Специалистами проделана огромная работа, которая заняла полтора года. Обнаружены подлинные цвета, которые изначально использовались в оформлении холлов. Для того чтобы их вернуть, бережно расчистили 12 слоев краски и побелки», — подчеркнул он.

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В ходе работ специалисты обнаружили изображения мифологических персонажей и флористических узоров. Например, в холле женских разрядов нашли скульптурные украшения в виде голов человека или животного. В их числе Медуза Горгона, речной бог Ахелой и многие другие.

Также специалисты восстановили три мозаичных панно и открыли пространство первого мужского общественного разряда.

Увидеть своими глазами всю историческую красоту москвичи смогут 12 и 19 сентября в 16:00 и 16:30. Необходима предварительная регистрация.

Ранее в Москве отреставрировали усыпальницу семейства Кноп.