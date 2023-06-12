Москва 12 июня 2023, 16:04 Исторические фотографии выставили на трех локациях фестиваля «Времена и эпохи» в Москве Выставка «Времена и эпохи» пройдет на главных улицах Москвы РИА «Новости»

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Москвичи и гости столицы смогут увидеть на фестивале «Времена и Эпохи» больше сотни фотографий из медиабанка РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В столице на Тверском бульваре на выставке фестиваля «Времена эпохи» представлены фотоснимки в честь истории русских княжеств Средневековья. Гостям предлагают посмотреть фотографии с современной военно-исторической реконструкцией. Посетители Пушкинской площади узнают интересные факты об эпохе Серебряного века, а на стендах можно увидеть снимки «Обитатели и гости усадьбы Абрамцево за вечерним чаем» или «Художники в гостях у Саввы Ивановича Мамонтова».

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На Покровском бульваре разместили самую крупную экспозицию с фотографиями, рассказывающими о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Горожане смогут посмотреть на Москву в день начала войны и в ноябре 1941 года, вглядеться в лица рабочих-ополченцев, которые обороняли город.

Среди авторов фотоснимков, представленных на выставке, — ведущие российские фотографы, сотрудничавшие в разные годы с РИА «Новости» и его предшественником Совинформбюро.

Ранее горожанам рассказали об акции «Московская музейная неделя».