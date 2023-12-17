Москва 17 декабря 2023, 16:41 Исследовать эффективность онкопрепаратов в Москве начнут постоянно Собянин: изучение эффективности новых онкопрепаратов в Москве станет постоянным Freepik

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Москва будет регулярно проводить исследования новых онкопрепаратов. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медпомощи, которые мы решили реализовать на постоянной основе с 2024 года», — написал он.

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Сейчас эксперты изучают 10 препаратов по четырем направлениям. Эффективные и безопасные лекарства будут применять в столичных больницах. Комплексную поддержку клинических исследований препаратов в Москве также хотят сделать постоянной.

Предоставлять качественные медицинские услуги жителям — важнейшее направление для властей. В 2024–2026 годах в Москве проведут обширное совершенствование инфраструктуры в сфере здравоохранения.