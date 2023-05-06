Москва 06 мая 2023, 13:21 Инвесторы построят 142 образовательных объекта в Москве Мэр Собянин: столичные инвесторы передали городу построенные школы и детские сады РИА «Новости»

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О вкладе инвесторов в развитие социальной инфраструктуры столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Московские инвесторы возведут для города 142 образовательных объекта. За два года подписали 76 договоров.

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Кроме того, за это время удалось открыть две школы для 1875 учеников и шесть детских садов, рассчитанных на 1365 воспитанников.

«Летом 2021 года мы начали заключать договоры с застройщиками, по которым соцобъекты в новых жилых комплексах передаются в собственность Москвы», — сообщил глава города.

В текущем году достроили образовательный комплекс со школой и детским садом в поселении Десеновском.

Также закончили возведение детского сада в поселении Рязановском. Уже есть разрешение на ввод в эксплуатацию этих соцобъектов.

Власти подписали договор на стройку и передачу городу в 2025 году школы в районе Нагатино-Садовники.

В течение этого года новые девелоперы подключатся к строительству социальных объектов для москвичей, добавил мэр.